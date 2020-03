/ / Estacionamento do Show Safra será solidário em prol da APAE de Lucas do Rio Verde

Carol Scandolara/BW Comunicação

Os visitantes que passarem pelo Show Safra BR 163 deste ano poderão ajudar a Associação de Pais e Alunos do Excepcional (APAE) de Lucas do Rio Verde, através do estacionamento solidário, que terá renda revertida para a escola.





O diretor executivo da Fundação Rio Verde, Rodrigo Pasqualli, explica que não será cobrado um valor específico de estacionamento e que ficará a critério do visitante contribuir com qualquer quantia. Um totem estará à disposição nas dependências do parque para que seja feita a doação.





"Nosso objetivo é conscientizar as pessoas com ações sociais no município e a APAE é uma instituição que depende exclusivamente da ajuda de toda sociedade", disse Pasqualli.





O diretor ressalta ainda que o valor arrecadado será dobrado pela Fundação Rio Verde.





O presidente da APAE, Valdeci Chagas, aponta que o valor doado será revertido para a manutenção dos projetos de educação, com material pedagógico e esportivo, dos projetos profissionais, com materiais e equipamentos para artesanato, marcenaria e jardinagem, dos atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e assistência social, com equipamentos e também para aquisição de materiais para a sala de música.





"Os recursos da APAE sempre são escassos e essa contribuição vem nos ajudar a manter os projetos sociais, que auxiliam na qualidade de vida de nossos alunos, agradecemos a Fundação pela parceria e colaboração", declarou Chagas.





Atualmente a APAE atende 200 alunos.

O Show Safra BR 163 2020 será realizado de 16 a 20 de março, na Fundação Rio Verde, em Lucas do Rio Verde. A abertura oficial do evento será na segunda-feira (16), às 17h e a programação completa você confere em http://www.fundacaorioverde.com.br/show-safra-163/programacao .