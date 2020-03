/ / Em meio a jogos decisivos, Edimar foca na Copa do Brasil e avalia confronto do América/RN com o Juventude

Uma decisão atrás da outra. Assim vem sendo desde que o zagueiro Edimar chegou no América/RN. Contratado no último mês para reforçar o clube, o defensor soma seis jogos com a camisa da equipe.





Vice-campeão do primeiro turno do Campeonato Potiguar e na briga para chegar na final do returno, o Mecão ainda luta também para conseguir a vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste.





No entanto, o grande foco desse meio de semana é a Copa do Brasil. A equipe, que já eliminou o São Luiz/RS e o River/PI, enfrenta o Juventude pela terceira fase da competição. Edimar, que em 2016 chegou até as oitavas de final, avalia o confronto. “É uma competição muito importante em todos os sentidos, além de ser um título relevante, financeiramente é muito boa. A cada fase a dificuldade aumenta, mas agora pelo menos teremos dois jogos. É jogar com inteligência essa primeira partida e levar uma vantagem para a decisão na nossa casa. Um passo de cada vez”, avaliou o atleta, que disputa pela terceira vez na carreira o torneio.









A partida entre Juventude e América/RN acontece amanhã (11), às 19h15, no Alfredo Jaconi. “O Juventude costuma ter boas equipes e a gente sabe das dificuldades que vai enfrentar. Foco total e atenção do primeiro ao último minuto para conseguirmos voltar com um bom resultado para Natal”, finalizou.

Foto: Diego Simonetti/América FC

Assessor de Imprensa