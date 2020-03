/ / Em jogo de oito gols, Sinop vence o Luverdense no clássico do Nortão e carimba vaga às quartas

O Sinop não tomou conhecimento pelo seu rival Luverdense no clássico do Nortão e goleou o time de Lucas do Rio Verde por 5 a 3, pela sétima rodada do Campeonato Mato-grossense 2020.

O Galo do Norte abriu o placar logo aos dois minutos, com o atacante Juliano Fogaça. O Luverdense empatou aos 21 minutos, com Samuel. Ainda no primeiro tempo, o artilheiro Robinson deixou o Sinop novamente na frente, aos 41 minutos.

No segundo tempo, logo no início, o Luverdense marcou gol contra, com Ruan. A porteira abriu o e Galo do Norte fez mais dois, novamente com Robinson, aos 15 minutos, e contra, aos 20, com Braga, abrindo 5 a 1.

O LEC ainda mostrou reação no final, com dois gols do meia Alan Fabricio, diminuindo o placar para 5 a 3. Ambos os times tiveram um jogador expulso, Murilo pelo Luverdense e Eduardo pelo Sinop.

Na tabela de classificação, o Sinop chega aos 13 pontos; enquanto o Luverdense permanece com 5 pontos, a um ponto acima da zona do rebaixamento, brigando diretamente contra o descenso com o Mixto.

Na oitava e penúltima rodada da primeira fase, o Sinop visita o Nova Mutum, enquanto o Luverdense, encara o Operário-VG, em Várzea Grande.

OUTROS RESULTADOS

Dom Bosco 3 x 1 Mixto – Arena Pantanal

Poconé 1 x 1 Cuiabá – Neco Falcão

Nova Mutum 2 x 1 Araguaia – Valdir Doilho Wons

Sinop 5 x 3 Luverdense – Gigante do Norte

Por: Pedro Lima / da Redação