/ / Elizeu Nascimento comemora arquivamento de projeto que proibia a pesca em Mato Grosso

Apoiadores e correligionários da capital e do interior do Estado lotaram o centro de eventos em apoio ao candidato

Em um evento, que contou com a presença de centenas de pessoas, dirigentes do partido Democracia Cristã (DC) confirmaram na noite de quinta-feira (12/03), durante convenção na capital de MT/Cuiabá, a candidatura do deputado estadual Elizeu Nascimento ao cargo de Senador da República por Mato Grosso, com o número 270, para a eleição suplementar que acontece no dia 26 de abril.





Na convenção também foi anunciado o nome do tenente-coronel PM, da reserva remunerada, Zilmar Dias da Silva (PSL) (conhecido como coronel Zilmar de Várzea Grande), na primeira-suplência. Zilmar possui trabalhos prestados, na segurança pública, à sociedade mato-grossense no interior e na capital de MT. A segunda suplência ficou com a 3º sargento PM Lucélia Alves dos Santos (PSL), moradora da cidade de Sinop onde, além de atuar em serviços operacionais, nas ruas, também desenvolve trabalhos sociais em prol de mulheres vítimas de violência.





Durante o evento, realizado no Centro de Eventos do Holiday Inn Hotel localizado em Cuiabá, o parlamentar disse que quer ser uma alternativa para os eleitores cansados de votar em candidatos que já estão há muito tempo no poder e não fizeram nada para melhorar a vida dos mato-grossenses.





”Minha candidatura aconteceu a partir do clamor da população que anseia por mudanças e melhorias nas suas vidas. Eu não tinha a intenção de me candidatar, mas diante das inúmeras manifestações favoráveis ao meu nome, até mesmo pontuando entre os primeiros nas pesquisas de intenção de voto para a vaga de Senador, tive uma conversa com os meus familiares e com a minha equipe e resolvemos enfrentar essa batalha que não será nada fácil, mas se for da vontade de Deus e da população de Mato Grosso, seremos eleitos para fazer a diferença na vida do povo mato-grossense, principalmente na dos mais humildes”, prometeu Elizeu.





Em seu primeiro discurso, já como candidato ao Senado, Elizeu Nascimento, que é sargento reformado da PM, visivelmente emocionado, relembrou sua trajetória, como agente de segurança pública, líder comunitário, na política e de todos os empecilhos e contratempo que enfrentou e sua vida. “Apesar de todas as pedradas e de todas as calunias que são levantadas contra minha pessoa e das tentativas de confundir a cabeça do eleitor mato-grossense nós iremos ser empossados para ajudar o presidente Jair Bolsonaro na construção de um Brasil e de um Mato Grosso melhor para todos”, discursou Nascimento.





O centro de eventos do hotel, que estava lotado de apoiadores e correligionários, oriundos, da capital e do interior do Estado, contou com a presença do deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) de diversas lideranças comunitárias, presidentes de bairros, presidentes e membros dos partidos DC e PSL de lideranças partidárias, de diversos municípios, entre eles Várzea Grande, Sinop, Rondonópolis, Pedra Preta, Chapada, Nova Mutum, Lucas de Rio Verde, Barão de Melgaço, Jangada, Primavera do Leste, Cáceres e até de Brasília.





A eleição suplementar que irá definir quem ficará com a vaga da senadora cassada Selma Arruda (Podemos) irá acontecer no dia 26 de abril.





Saiba mais sobre o candidato a Senador da República por Mato Grosso Elizeu Nascimento:





Elizeu Francisco do Nascimento nasceu no dia 17 de agosto de 1976, no seio de uma família humilde no município de Tangará da Serra, no estado de Mato Grosso, e mora em Cuiabá desde 1980, onde estudou em escolas públicas municipais e estaduais. Trabalha desde criança, onde já desempenhou funções como vendedor ambulante, jornaleiro, jardineiro, ajudante de pedreiro, cobrador de táxi lotação e vigilante. Também participou de movimento estudantil em sua adolescência.





Em Cuiabá, Elizeu Nascimento participou da criação dos bairros Sol Nascente e Jardim Eldorado e ainda foi um dos fundadores do bairro Altos da Serra, onde se tornou líder comunitário.

Elizeu Nascimento, que é casado e pai de quatro filhos, ingressou na Policia Militar como soldado em 1998 onde, com um trabalho exemplar e com mérito pessoal, alcançou a primeira promoção ao posto de cabo, em 2012. Já em 2016, foi promovido ao posto de 3º sargento. Somou, com muito orgulho, 18 anos de atuação no operacional de serviços prestados, sendo 13 no Batalhão de Ronda Ostensiva Tático Metropolitana (ROTAM – PM/MT).





Os motivos que fizeram Elizeu ingressar na política foram poder trabalhar em prol da população mais carente, pela saúde, educação, infraestrutura, principalmente pela segurança pública e na valorização profissional do funcionalismo público, em especial, a gloriosa polícia e bombeiros militares.





Em 2013 Elizeu levantou a bandeira salarial de 50% ao Sub Tenente atrelado ao salário do Coronel. Na ocasião foram 08 meses de muita luta e perseguições, o salário dos praças militares do Brasil era o 4º pior salário, depois das lutas travadas, saltou para o 10º melhor salário do país.





Elizeu disputou sua 1º eleição para vereador em 2012 onde obteve 1.261 votos, em 2014 pleiteou a vaga de deputado estadual, e com 14.621 votos conquistou a 1º suplência na Casa de Leis de Mato Grosso, Assembleia Legislativa, chegando a exercer por quarenta e três dias seu primeiro mandato como parlamentar. Em 2016, o líder comunitário disputou, e foi eleito o sétimo vereador mais votado de Cuiabá com 4.012 votos. Como vereador assumiu na Câmara Municipal de Cuiabá a presidência das Comissões de Transporte, Urbanismo, Regularização Fundiária, Agropecuária, Segurança Pública e Comunitária. Em 2017 recebeu uma medalha pelo instituto Alferes Tiradentes por ser o 2º vereador mais atuante de Cuiabá, a honraria é conferida à políticos que obtiveram aprovação na pesquisa da instituição e que possuam conduta ilibada idoneidade e serviços prestados em prol da comunidade.









Nas eleições de 2018 disputou novamente o pleito para deputado estadual, e conquistou 21.347 votos sendo o segundo deputado mais votado de Cuiabá para ALMT e, já em seu primeiro ano na Casa de Leis, foi considerado um dos parlamentares mais atuantes na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.