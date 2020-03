/ / Dom Bosco vence o clássico, se classifica e mantém sequência de derrotas do Mixto

Com dois gols do atacante Fernando, Azulão fez 3 a 1 para cima do Alvinegro, que segue em situação delicada na competição

O Dom Bosco entrou em campo mais tranquilo que o Mixto na tarde deste domingo (01), e isso foi transferido no desempenho dos atletas azulinos na partida. Pelo lado do Alvinegro, a falta de entrosamento, com seis atletas estreantes no time titular, mostrou nitidamente as deficiências da equipe.

Logo no primeiro tempo, o Dom Bosco criou diversas chances de gols, duas sendo convertidas pelo experiente atacante Fernando, levando a vantagem de 2 a 0 para o intervalo.

No segundo tempo, o volante Marcelo Mattos, do Dom Bosco, acabou expulso pelo segundo cartão amarelo, o que deu sobrevida ao Tigre. Pouco depois, o Mixto diminuiu o placar, com gol do volante Natan.

Mesmo com um certo equilíbrio na etapa final, o Dom Bosco matou a partida aos 43 minutos. O meia-atacante Jangada recebeu bola açucarada do atacante Soldado e ampliou para 3 a 1, garantindo mais três pontos ao Dom Bosco.

O time comandado pelo técnico Odil Soares chega ao terceiro jogo consecutivo sem derrota, com a classificação carimbada, com 11 pontos. Já o Alvinegro, do técnico Carlinhos Alves, segue na zona de rebaixamento, na nona colocação, com quatro pontos.

Na próxima rodada, o Azulão da Colina visita o Araguaia, em Barra do Garças. O Tigre da Vargas recebe o Poconé, na Arena Pantanal.

Por: Pedro Lima / da Arena Pantanal/ Foto: Gustavo Farinacio / Clube Esportivo Dom Bosco