/ / Dia Mundial da Água: concessionárias da Aegea MT reforçam a importância do consumo consciente durante a pandemia do coronavírus

Celebrado em 22 de março, o Dia Mundial da Água é um marco essencial para reforçar as discussões que envolvem os recursos hídricos e repensarmos a forma em como utilizamos este recurso natural tão valioso. No momento em que estamos diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), declarada pela Organização Mundial da Saúde – OMS, ficar em casa é uma das recomendações das autoridades sanitárias para evitar a disseminação da doença e o contágio, além de higienizar as mãos com água e sabão periodicamente.





Com mais gente em casa e as altas temperaturas, o consumo de água tem aumentado drasticamente. Por isso, manter bons hábitos quanto ao uso da água no dia a dia reduz o desperdício e também contribui para a disponibilidade e manutenção de recursos hídricos. Essa é a orientação das concessionárias administradas pela Aegea MT, empresa responsável pela gestão de 24 concessões de água e esgoto no estado de Mato Grosso: Águas de Carlinda, Águas de Cláudia, Águas de Guarantã do Norte, Águas de Marcelândia, Águas de Matupá, Águas de Novo Progresso, Águas de Peixoto de Azevedo, Águas de Santa Carmem, Águas de Sinop, Águas de Sorriso, Águas de Vera e Águas de União do Sul.





O diretor-presidente da Aegea MT, Thiago Terada, ressalta que as concessionárias seguem trabalhando para garantir o pleno abastecimento e levar água tratada e de qualidade para todas as famílias nas localidades onde atuam. “Durante esse período, nossas equipes estão nas ruas, para manter a responsabilidade da prestação dos nossos serviços para a comunidade. O isolamento é uma das principais estratégias para evitar que a doença se alastre, porém é importante que durante este período de calamidade pública em função da pandemia de coronavírus, seja feito o uso consciente da água”, frisou





Ele ainda reforça que o apoio da população é essencial para que sejam colocadas em prática medidas simples, principalmente em nossa rotina dentro de casa, com ações rápidas, práticas e fáceis que podem ser implementadas e ajudarão a reduzir o desperdício de água. “As concessionárias têm realizado nos municípios campanhas de consumo consciente, destacando a importância do recurso para a saúde e manutenção da vida humana e contam com a parceria da população para multiplicar essa mensagem de educação socioambiental”.





Cuidados básicos como reduzir o tempo do banho, fechar a torneira ao escovar os dentes ou se barbear, lavar o carro com balde, não usar a mangueira como vassoura, colocar o máximo de roupas na máquina a cada lavagem, consertar uma torneira pingando, resolver vazamentos internos são algumas das atitudes simples que contribuem para o uso consciente do recurso.





Para mais informações sobre os trabalhos, projetos e ações desenvolvidas pelas concessionárias, acesse www.aegeamt.com.br





Assessoria de Comunicação Aegea MT