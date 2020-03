/ / Depósito de gás é assaltado e Grupo C.A.R da PM prende dois suspeitos em Guarantã do Norte

A polícia militar após ser informada de um roubo a um depósito de Gás no bairro Cidade Nova em Guarantã do Norte/MT, realizou rondas no intuito de localizar dois suspeitos em uma motocicleta.

O Grupo C.A.R (Comando de Ação Rápida) da polícia militar se deparou com dois suspeitos em uma motocicleta com as mesmas características dos assaltantes do depósito de gás. Ao abordar os dois suspeitos, foi feito a busca pessoal onde os policiais localizaram na mão de um dos ocupantes da motocicleta, uma grande quantidade de substância análoga à pasta base de cocaína, dividida em 4 porções e duas correntes de ouro femininas, estouradas, possivelmente arrancada a força, em uma folha de papel dentro de seu bolso.





No momento do assalto a vítima relatou que um dos assaltantes estavam armados, porém, não foi encontrado a arma com nenhum dos suspeitos abordados.

Diante dos fatos os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia Municipal de Guarantã do Norte, onde foi constatado que os dois possuem contravenções penais.

Por/ O Território