/ / Cuiabá consegue empate com União e mantém liderança do Mato-grossense

O Cuiabá Esporte Clube conseguiu buscar o empate com o União, esta tarde, na Arena Pantanal, em confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Mato-grossense. O jogo terminou em 1 a 1. O gol da equipe de Rondonópolis saiu após lance complicado e com indecisão do assistente, o arbitro Danilo Alves de Campos errou e confirmou para o atacante Cabralzinho mesmo a bola não passando pelo goleiro Matheus Nogueira. Já o empate saiu dos pés de Felipe Alves, que recebeu na pequena área, dominou bem e balançou as redes. Com esse resultado, o Dourado manteve a invencibilidade e a liderança da tabela com 18 pontos. Já o Vermelhinho continua na vice-liderança com 16.

O jogo – Nos minutos iniciais, Cabralzinho armou jogada em velocidade e bateu forte. O goleiro do Cuiabá deu rebote, Léo Coca bem posicionado pegou e, por muito pouco, não abriu o marcador para o União. Aos 7, Maxwell buscou confronto direto mas acabou se atrapalhando e a bola saiu para fora. Jogo bem movimentado.

Aos 10, Anderson Conceição, do Cuiabá, tentou lançamento forte na área e a bola saiu para fora. Sem perigo para o União. Aos 14, chance incrível para o Cuiabá. Maxwell bateu rasteiro e o goleiro Neneca salvou o União. Aos 20, Cabralzinho chega muito forte em zagueiro e comente falta. Na cobrança, a bola foi para fora. Cuiabá perdeu mais uma oportunidade.

Aos 28, Léo Coca arisca de longe e sobra para Matheus Nogueira faz a defesa. Boa oportunidade para o União. Aos 32, União no ataque. Novamente Matheus Nogueira fez uma bela defesa após ficar cara a cara com Edu Ampara na grande área. Grande susto para o Cuiabá.

Aos 36, Cabralzinho chegou rápido, bateu e Matheus Nogueira apareceu para fazer a defesa. Goleiro do Cuiabá precisou trabalhar forte em um curto prazo de tempo. União forcando ataque pressionado o Cuiabá. Aos 41, Léo Coca do União chega muito forte em Arthur Caculé e comete falta. União mesmo jogado fora de casa não se mostrou intimidado e impôs o ritmo de jogo na Arena Pantanal. O primeiro tempo seguiu até os 47 minutos. Cuiabá 0 x 0 União.

Na segunda etapa de jogo, apenas o Cuiabá fez alterações. No lugar de Arthur Caculé entrou Felipe Alves. O União manteve a ofensividade imposta no primeiro tempo. Em um lance complicado e com indecisão de assistente, o arbitro Danilo Alves de Campos errou e confirmou gol para o atacante Cabralzinho mesmo a bola não passando pelo goleiro Matheus Nogueira. Cuiabá 0 x 1 União.

Aos 18, com gol validado pelo árbitro, o União passou a jogar mais recuado e segurando o resultado contra o Cuiabá. Aos 21, Maxwell recebeu livre, dominou a bola e passou para Rafael que acabou se trabalhando e perdeu para defesa do União. Aos 27, Felipe Alves recebeu boa bola, antecipou Neneca e marcou o gol, mas o assistente Fabio Rubinho bem posicionado e sem erro marcou impedimento do atacante.

Aos 30, Cuiabá colocou pressão buscando reverter o resultado. Elvis bateu de fora da área e colocou o goleiro do União para trabalhar. Aos 35, Daniel fez falta dura em Hayner, levou o segundo cartão amarelo e acabou expulso. União ficou com 10 jogadores em campo. Cuiabá aproveitou para melhorar jogadas e descontar o placar. Não demorou muito e saiu o empate. Aos 40, Felipe Alves deixou tudo igual na Arena Pantanal. Ele recebeu na pequena área, dominou bem e mandou para o gol. O árbitro manteve o jogo até os 51.

No próximo domingo, o Cuiabá encara o Dom Bosco, na Arena Pantanal. Já o União recebe o Nova Mutum, no mesmo horário no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis.

Conforme Só Notícias já informou, o clássico do Nortão entre Nova Mutum e Sinop terminou empatado por 1 a 1, no estádio Valdir Doilho Wons. Vandeilson marcou para o Galo do Norte e Rafinha para os donos da casa. Ambos os gols saíram no segundo tempo.

Araguaia venceu , esta tarde, a equipe do Dom Bosco por 2 a 0, no estádio Zeca Costa, em Barra do Garças. Mesmo conquistando os três pontos e ainda faltando disputar a última rodada, a equipe não têm mais chances de classificação à segunda etapa da competição.

Já o Luverdense Esporte Clube não suportou a pressão do Operário Várzea-grandense, esta manhã, e perdeu por 4 a 0, no estádio Dito Souza. Com esse resultado, a situação do time de Lucas do Rio Verde ficou complicadíssima e terá que vencer o Mixto Esporte Clube, no estádio Passo das Emas, no próximo domingo, às 15h para não cair para Série B.

Ontem, o Mixto venceu o Poconé , na Arena Pantanal por 1 a 0, somou três pontos, subiu para 8ª colocação e voltou a colocar o Luverdense na 9º colocação. Dessa forma, a definição do rebaixamento ficará para a última rodada no confronto direto entre as duas equipes. O Mixto está com 7 pontos e o Luverdense com 5.

Classificação:

1° Cuiabá – 18 pontos

2° União – 16

3° Operário – 15

4° Sinop – 14

5° Nova Mutum – 12

6° Dom Bosco – 11

7° Poconé – 8

8° Mixto – 7

9° Luverdense – 5

10° Araguaia – 3