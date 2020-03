/ / Copa do Comercio Lumicenter/Lojas Flamboyan de futsal teve prosseguimento com 3 jogos

Na noite da terça-feira (10/03/20) teve prosseguimento com mais três jogos a Copa do Comercio Lumicenter/Lojas flamboyam de futsal, em Guarantã do Norte. Uma realização da Prefeitura Municipal, organização da Secretária de Educação e Departamento de Desportos.





Nessa rodada, foram assinalados 24 gols, dando uma média de 8 gols por partida, alto também foram os cartões amarelo no total de 12 e um cartão vermelho. A quantidade de cartões distribuídos não demonstra a indisciplinas dos atletas e sim o alto índice técnico que foi os três jogos da rodada.





Os três jogos da terça-feira, foram todos na categoria masculina e na próxima quinta-feira, terá continuidade a rodada com mais três jogos, todos na mesma categoria. Mais uma vez o publico compareceu em grande numero, para prestigiar o espetáculo esportivo.

Confira os resultados dos Jogos:

Masc. Lumicenter/ Farm. Economizar 02 05 Base Aérea/ Frig. Redentor Masc. TV Migrante/Policia Militar 02 03 Planejar/Juninho Motos Masc. Gás City Gás/Sol Máquinas 08 04 Bella Casa/Bombeiro

Próximos jogos, na quinta-feira (12/03/20):

Masc Faz. Por do Sol/Frig. Redentor

X

Classic/Storari Construtora Masc Nilsin Conveniência/Café Aurora

X

M Gold/Garagem 26 Masc Multicar/Rest. Bom Apetite

X

Del Moro/Buritis

Célio Ribeiro/Roteiro Noticias