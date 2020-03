/ / Contratado pelo Vila Nova-GO após se destacar na Copa SP, Vitinho comemora oportunidade e revela expectativa para estreia

Há pouco mais de um mês no Vila Nova/GO, o atacante Vitinho vive a expectativa de fazer a sua estreia oficial pelo clube. O jogador, de 17 anos, que tem a carreira gerenciada pela Miami Dade Gestão Desportiva, empresa que possui sede nos Estados Unidos, Espanha e Brasil, chega ao time goiano após se destacar no Copa São Paulo.Motivado com a oportunidade, Vitinho revela como vem sendo o início no novo clube. "Muito feliz e empolgado para mostrar o meu futebol. Fui muito bem recebido pela diretoria e pelos meus companheiros. Espero retribuir dentro de campo toda a confiança do clube, vou me dedicar ao máximo para ajudar da melhor forma possível. Já fizemos alguns jogos nas últimas semanas como preparação para a temporada e não vejo a hora de estar em campo disputando os campeonatos", revelou o atleta, que já balançou as redes em um dos amistosos.Amanhã (13), às 15h30, o Vila Nova enfrenta fora de casa o Goiânia, pela primeira rodada do Campeonato Goiano Sub-20. Além do estadual, a categoria tem no calendário de competições a Copa Goiás. "Ansioso para fazer a minha estreia. A expectativa é a melhor possível, tenho fé que 2020 será um grande ano. Amanhã vamos dar o nosso primeiro passo na temporada e é muito importante que seja um bom começo. Vamos em busca da vitória para começar com o pé direito", concluiu.