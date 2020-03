/ / Confronto contra Nova Mutum vale vice-liderança do Estadual para o Sinop

O Sinop Futebol Clube está na 3ª colocação do Campeonato Mato-grossense e pode terminar a primeira fase como vice-líder. O próximo compromisso do Galo do Norte é no domingo, às 15h30, contra o Nova Mutum, no estádio Valdir Doilho Wons. Se vencer e o União de Rondonópolis perder para o líder Cuiabá, o Galo do Norte vai para a segunda colocação.

Hoje e nesta 6ª os jogadores farão treinamentos táticos. O técnico Marcos Birigui terá o grupo completo à disposição. Parte dos jogadores fez trabalhos com acompanhamento de fisioterapeutas para assim eliminar o desgaste físico acumulado pela sequência de compromissos do Estadual.

O jogo de domingo será o primeiro da história entre os dois times e pode se tornar um clássico, já que há possibilidade de um novo embate na próxima fase, no mata-mata do mato-grossense. Ambas as equipes já alcançaram a classificação. Para o compromisso, a delegação viajará no sábado. O grupo será integrado por atletas, diretoria, e comissão técnica.

Conforme Só Notícias já informou, apesar do momento do Nova Mutum ser positivo, o treinador do Nova Mutum, William De Mattia, o “Dema”, que é um dos responsáveis pelo sucesso do clube e que está à frente desde a conquista da Série B e o acesso inédito a elite, pregou que é necessário manter a humildade diante do Sinop. Para ele, o jogo tem tudo para se tornar um grande clássico a nível nacional.