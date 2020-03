/ / Confiante em recuperação, Lucas Crispim avalia estreia pelo São Luiz e mira duelo com o Grêmio

Contratado na última semana para reforçar o São Luiz no Campeonato Gaúcho, Lucas Crispim chega após bom desempenho neste início de temporada pelo Rio Claro. Pela Série A-2 do Paulistão, o meia vinha sendo um dos destaques da equipe. Em nove jogos disputados, marcou dois gols e deu quatro assistências.





A estreia pelo time gaúcho aconteceu nesta segunda-feira (09). O São Luiz acabou derrotado por 2 a 1 pelo Caxias, campeão do primeiro turno. Apesar do resultado, Lucas Crispim demonstra confiança na recuperação da equipe. “Vim aqui para isso, dar o meu máximo e ajudar o clube no campeonato. Não era o resultado que eu queria para a minha estreia, mas infelizmente faz parte.





O importante é que nossa equipe fez um bom jogo e tenho certeza que se conseguirmos manter esse nível, logo logo vamos sair dessa situação incômoda”, destacou o atleta de 25 anos, que é natural de Criciúma, Santa Catarina.









No domingo (15), às 11h, o São Luiz volta a campo. A equipe enfrenta fora de casa o Grêmio. “Mais um jogo difícil pela frente. Todo mundo conhece a força e a qualidade do elenco deles, não preciso nem falar. É jogo grande e precisamos muito somar pontos. Não podemos bobear em nenhum lance, é foco total ao longo dos 90 minutos e aproveitar as oportunidades criadas”, concluiu.

Foto: Divulgação/São Luiz

Assessor de Imprensa