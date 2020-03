/ / Com três de Luiz Adriano, Palmeiras bate Guarani e é líder isolado

O Palmeiras estreou como mandante na edição de 2020 da Copa Libertadores na noite desta terça-feira. No Allianz Parque, com gols marcados pelo centroavante Luiz Adriano, o time alviverde ganhou do Guaraní por 3 a 1, resultado que garante a liderança isolada.

Com seis pontos em duas partidas, o Palmeiras figura no primeiro lugar do Grupo B do torneio continental. O Guaraní, com os mesmos três pontos, detém o segundo posto. Em mais um jogo disputado nesta terça-feira, o Bolívar bateu o lanterna Tigre e somou seus primeiros três pontos.

Às 16h30 (de Brasília) deste sábado, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta a Inter de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho. Às 21h30 da próxima quarta-feira, pela terceira rodada da Copa Libertadores, encara o Bolívar, no Hernando Siles.

O Jogo – O Palmeiras começou o jogo ligado e quase saiu na frente logo no início. Rony aproveitou vacilo de Romaña pela esquerda e cruzou para Luiz Adriano, que ajeitou para Dudu. O camisa 7 furou e Willian chutou para defesa de Servio. A bola ficou viva dentro da área, mas ninguém conseguiu marcar.

O Guaraní pouco ameaçou o Palmeiras durante o primeiro tempo. Em uma rara chegada do time paraguaio, Edgar Benitez cobrou escanteio da direita e levantou na segunda trave. Bobadilla completou de cabeça e o goleiro Weverton conseguiu agarrar a bola.

O time da casa manteve o domínio da partida e, com Dudu aberto pela direita, chegou a jogar com uma linha de quatro atacantes em alguns momentos. No último lance de perigo do primeiro tempo, em cobrança de falta sofrida por Dudu, Bruno Henrique bateu direto e assustou o goleiro Servio.

O Palmeiras conseguiu inaugurar o marcador aos 7 minutos do segundo tempo. Rony sofreu falta e Marcos Rocha cobrou rapidamente para Dudu. Luiz Adriano recebeu um belo passe do camisa 7, ganhou da marcação e levou a melhor sobre o goleiro Servio.

O time alviverde aumentou sua vantagem no Allianz Parque aos 27 minutos da etapa complementar. Após desperdiçar grande chance de marcar, Rony achou Luiz Adriano livre dentro da área. O centroavante finalizou rasteiro e marcou seu segundo na partida.

O Palmeiras ampliou aos 36 minutos do segundo tempo. Dudu levou até o fundo pela esquerda e cruzou para Luiz Adriano anotar o seu terceiro na partida. Aos 42, no gol de honra do Guaraní, Bobadilla recebeu de Merlini por trás de Viña e bateu com categoria diante de Weverton.