/ / Clubes brasileiros se unem em campanha de conscientização sobre quarentena

Sem jogos e com treinos paralisados por conta da pandemia do Coronavírus, os clubes brasileiros de futebol estão se empenhando nas redes sociais para alertar os torcedores sobre o risco do vírus.

Todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro adicionaram ao seu nome do Twitter a expressão “de casa”, em alusão a quarentena recomendada para frear a disseminação da doença.

O Corinthians reviveu, ontem, o símbolo da chamada “Epidemia Corintiana”, campanha que embalou a equipe no Mundial de Clubes de 2012, para alertar sobre o assunto. “Seja responsável e zele pela saúde de todos”, escreveu. O São Paulo publicou um texto informativo, com falas de especialistas e relembrou a importância do isolamento social nesse momento.

No Rio, o Vasco compartilhou a foto do atacante Germán Cano depois de um treino para pedir ao torcedor: fique em casa. Já Botafogo usou o japonês Honda como rosto para a campanha #CoronaOut.