/ / Circuito Empreendedor Portal da Amazônia, em Colíder, é adiado

O Circuito Empreendedor que seria realizado nesta quinta-feira (19.03) em Colíder (633km de Cuiabá) foi adiado. A organização do evento, em acordo com a Prefeitura Municipal de Colíder, decidiu pelo adiamento devido às orientações do Governo do Estado e do Ministério da Saúde de evitar aglomerações públicas.

O objetivo é não proliferar o coronavírus na região. “Neste momento, precisamos priorizar a saúde coletiva. Adiamos o Circuito Empreendedor para uma próxima data, assim que tivermos tranquilidade e segurança em relação à saúde de todos os cidadãos”, explica Celso Banazeski, secretário adjunto de Indústria, Comércio e Empreendedorismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Prevenção

O Ministério da Saúde alerta para as ações preventivas para evitar a proliferação do coronavírus: lavar as mãos com frequência com água e sabão ou usar álcool em gel, evitar contatos físicos, cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir, evitar aglomerações caso estiver doente, não compartilhar objetos pessoais.

