/ / Circuito Empreendedor Portal da Amazônia já tem programação definida

Por Tuani Awade Nunes da Mata* | Sedec-MT

O Circuito Empreendedor tem como objetivar levar informações importantes para aqueles que querem empreender. A programação do evento, que ocorrerá em Colíder (633 Km de Cuiabá) no dia 19 de março, já está definida.

Todos os cidadãos dos municípios de Colíder, Guarantã do Norte, Itaúba, Marcelândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Santa Helena, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte podem comparecer, fazendo a inscrição AQUI!