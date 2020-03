/ / Casa Aurora vende álcool em gel a preço de custo

Decisão foi tomada devido ao avanço da pandemia do coronavírus no Estado e foca no bem estar de seus clientes





A rede mato-grossense de supermercados Casa Aurora, ao Norte de Mato Grosso, repôs seu estoque de álcool em gel nesta semana e venderá o produto a preço de custo, por R$ 10,79. O objetivo é que os consumidores adquiram o álcool por um preço justo neste momento de pandemia do novo coronavírus (COVID-19).





“Não é o momento para que o comércio lucre em cima de um produto que teve um aumento considerável devido à alta demanda, mas sim que, no que pudermos ajudar uns aos outros, ajudemos”, destaca Cristhini Sangaletti, empresária a frente da rede.





A Casa Aurora possui cinco lojas no Norte de Mato Grosso, sendo duas em Sinop (Centro e bairro Vitória Régia), uma em Sorriso, uma em Guarantã do Norte e uma em Matupá.





Para que a venda do produto ocorra de forma justa, a rede também definiu que o álcool em gel terá sua venda limitada por CPF. “A medida foi tomada para que um maior número de famílias tenha possibilidade de adquiri-lo”, completa Cristhini.





OUTRAS MEDIDAS – Além de vender o álcool em gel a preço de custo, a Casa Aurora vem tomando medidas para minimizar a contaminação do coronavírus.





Dentre elas, a rede sugere as seguintes ações: ao ir ao supermercado, evitar levar crianças e/ou idosos; manter pelo menos 2 metros de distância de outras pessoas; ir apenas um membro da família; ao tossir ou espirrar, cobrir a boca com o antebraço; e ir ao supermercado em horários de menor fluxo.





CASA AURORA – A rede de supermercados possui cinco unidades no Norte de Mato Grosso.