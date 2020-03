/ / Capitães de times de Mato Grosso reforçam pedido de socorro à Série D pela CBF

Os capitães do Operário, União e Luverdense, os três clubes de Mato Grosso que estão classificados para o Campeonato Brasileiro da Série D assinaram um documento, junto com representantes dos outros 65 times aptos a disputar a competição, pedindo ajuda financeira para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A competição está suspensa, assim como todo o calendário do futebol brasileiro, em função da pandemia do novo Coronavírus, o que tem colocado em risco o emprego de aproximadamente 2 mil jogadores.

Pelo Operário, a assinatura foi do meia Uálisson Pikachu. Os goleiros Neneca e Felipe Rocha assinaram, respectivamente, pelo União e Luverdense. Nas redes sociais, os goleiros postaram mensagem com fotos do documento e escreveram que “esses são os nossos pedidos CBF, somente vocês podem nos ajudar nesse momento. Parabéns à união de todos capitães dos clubes da Série D”.

As principais reivindicações são atenção da CBF para a quarta divisão, distribuição de cotas de participação na Série D para auxiliar na questão financeira e manutenção da fórmula de disputa, considerada ideal pelos jogadores pois aumenta o número de jogos e preencho todo o segundo semestre dos clubes, que têm os campeonatos estaduais nos seis primeiros meses.

Dos três classificados para a Série D, Operário e União conquistaram a vaga pelo Campeonato Mato-grossense do ano passado. O Luverdense caiu da Série C em 2019. A tabela inicial da competição prevê início dos jogos no começo de maio