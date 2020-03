/ / Candidata de Bolsonaro ao Senado começa campanha em MT em igrejas e em manifestação

A tenente-coronel Fernanda Rúbia Oliveira dos Santos (Patriotas), irmã do desembargador Rubens de Oliveira e que se apresenta como “Coronel Fernanda”, uma patente acima da sua, mostra que está alinhada com a ideologia do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), cujo apoio declarado é seu maior trunfo de campanha. Nos dois primeiros compromissos públicos após a confirmação da sua candidatura em convenção, ela se reuniu com evangélicos e participou da manifestação contra o Congresso Nacional, que teve apoio declarado de Bolsonaro.

No sábado, a candidata dedicou seu dia a visitar igrejas evangélicas em Cuiabá e foi apresentada aos membros e pastores. Ela estava acompanhada do seu primeiro suplente, o ex-deputado Victório Galli, que articulou a candidatura junto a Bolsonaro. Ambos divulgaram fotos ajoelhados, rezando, fazendo reverência a pastor e de discurso da tenente-coronel Fernanda.

Evangélica e frequentadora de uma igreja em Cuiabá, candidata disse que “como cristão, não poderia deixar de valorizar a fé em um momento onde sou convocada a participar de um projeto tão relevante a nossa sociedade”.

No domingo a candidata participou da manifestação em Cuiabá contra o Congresso Nacional, apoiada por Bolsonaro e questionada por parlamentares. Evitando um discurso de conflito com o parlamento que Fernanda pretende ingressar, ela disse que os protestos foram “a favor da aprovação pelo Congresso Nacional das políticas defendidas pelo presidente da República” e que as manifestações reforçam a democracia no Brasil, pois, segundo ela, não houve defesa pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Em momento algum houve manifestação em defesa de golpe de Estado. Numa democracia, a manifestação popular é legítima. O que houve são manifestações pelo fim do ‘toma lá dá cá’, onde o Legislativo só aceita aprovar projetos de interesse coletivo se o Executivo atender pedidos muitas vezes não republicanos. A população cansou disso”, declarou.