/ / Bolsonaro revela que apoiará mulher na disputa ao Senado em Mato Grosso

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deu pistas, hoje, sobre qual nome apoiará na eleição suplementar ao Senado, marcada para o dia 26 de abril, em Mato Grosso e garantiu que vai atuar nas eleições mato-grossenses que servirão para escolher o substituto da juíza cassada, Selma Arruda (Podemos). “Pretendo participar das eleições pro Senado em Mato Grosso, pretendo. Não posso falar o nome agora porque seria propaganda antecipada, mas, como é dia da mulher, será uma mulher”, anunciou, conforme divulgado pelo portal Metrópoles.

Nos bastidores circula tenente-coronel Rúbia Fernanda de Oliveira Santos, da Polícia Militar, filiada ao Patriota, pode ser a candidata.

A fala de Bolsonaro deve mexer com o cenário político em Mato Grosso. Isso porque um dos principais defensores do presidente, no Estado, deputado federal José Medeiros (Podemos) também vai concorrer ao Senado. A pré-candidatura dele foi anunciada, no final do mês passado, após decisão da Executiva Nacional do Podemos.

Jose Medeiros foi suplente de senador de Pedro Taques que se elegeu governador em 2014 e renunciou mandato no Senado. Medeiros assumiu em 2015 e ficou 4 anos exercendo mandato. Em 2018, foi candidato a deputado federal e se elegeu. Ele costuma integrar as comitivas de Bolsonaro, tendo sido, inclusive, o único parlamentar de Mato Grosso a viajar no avião presidencial para inauguração da BR-163, no Pará, no mês passado.

Até agora uma mulher mencionou ser pré-candidata ao Senado. É a empresária Margareth Buzetti, do PP. Ela é defensora de reformas em âmbito federal, e tem apoio do setor produtivo e empresarial de Mato Grosso.

Alguns partidos fazem convenções na próxima semana para oficializar seus candidatos ao Senado – Nilson Leitão, pelo PSDB, Otaviano Pivetta, pelo PDT, Júlio Campos, do DEM, Carlos Favaro, do PSD.

