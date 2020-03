/ / Bolsonaro no pódio mundial de popularidade

Ele está entre os três mais populares do mundo nas redes sociais

Por Folha do Brasil

O mês de fevereiro foi concluído com Jair Bolsonaro sendo o terceiro líder mundial mais popular nas redes sociais, de acordo com pesquisa que aponta os líderes mais populares do mundo nas redes sociais. Segundo o Índice de Popularidade Digital (IPD), o Presidente brasileiro só perde para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi e para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O estudo foi elaborado pela consultoria Quaest a pedido do jornal O Estado de SP e aponta a popularidade de 18 líderes mundiais a partir dos dados sobre uso de Facebook, Instagram e Twitter. Cada líder recebeu um índice mensal entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020, além do índice médio. O IPD tem uma escala que varia de 0 a 100, indicando a popularidade mínima e máxima possíveis, respectivamente.





O índice médio no período analisado traz Narendra Modi em primeiro lugar, foi de 63,25 (de 100) pontos, Donald Trump ficou em segundo com 62,27, e Jair Bolsonaro na terceira colocação, com 52,75 pontos.

Governadores mais populares

A pesquisa indica que governadores que se distanciaram de Bolsonaro despencaram em popularidade, caso de João Doria, de São Paulo, mesmo gastando fortunas em publicidade. Ele está na quinta colocação, atrás de Flávio Dino (PCdoB), do Maranhão, e Camilo Santana (PT), do Ceará.





Enquanto os que mantiveram respeito e proximidade com o Presidente dispararam em popularidade, como o governador de Minas, Romeu Zema, considerado o mais popular do cargo no Brasil, de acordo com a pesquisa da Quaest. O estudo apontou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), em segundo lugar.