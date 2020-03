/ / Bolsonaro: “Depois do final da crise Brasil se recupera em um ano”

“Quando acabar a crise, mais um ano, voltamos ao estágio que estávamos em janeiro”, disse Bolsonaro

A confiança na possibilidade do Brasil recuperar a economia em um ano após o fim da pandemia foi expressada pelo Presidente Jair Bolsonaro nesta segunda. Ele comentou que de acordo com Paulo Guedes, o pacote de medidas para deminuiros impactos econômicos da Covid-19 no país chegará a cerca de R$ 800 bilhões. As afirmações foram feitas a Sikêra Júnior, na RedeTV.





“Conversei com ele hoje. As medidas tomadas por ele podem chegar, somando tudo, a por volta de 800 bilhões de reais. O que ele expôs pra mim hoje é essa possibilidade de recuperar em um ano a economia é possível. Quando acabar a crise, mais um ano, voltamos ao estágio que estávamos em janeiro, isso é possível sim”, comentou Bolsonaro.

Por Folha do Brasil