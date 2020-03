/ / Bolsonaro alerta contra o caos no Brasil

Na manhã desta quarta-feira (25) o Presidente conversou com apoiadores e jornalistas

O presidente Jair Bolsonaro, afirmou, nesta quarta-feira (25), que o comércio deve reabrir em meio à pandemia do novo coronavírus. Ele defendeu a retomada mínima da normalidade para que não haja colapso na economia.

Bolsonaro orienta que as famílias devem tomar as precauções de isolamento necessárias para idosos e os com saúde vulnerável, para que o restante da população possa retomar a normalidade e manter o país de pé.

Folha do Brasil