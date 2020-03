/ / Birigui aponta que Sinop alcançou objetivo inicial terminando 1ª fase no G4 do Estadual

Mesmo amargando a primeira derrota perto de seu torcedor, diante do Operário Várzea-grandense, o Sinop Futebol Clube conseguiu terminar a primeira fase no G4 do Campeonato Mato-grossense. A posição, além de estar dentro do objetivo inicial da diretoria, também possibilitou ao Galo do Norte a vantagem de decidir o jogo de volta mata-mata em casa. O adversário da próxima etapa será o Nova Mutum, em data ainda não definida pela Federação Mato-grossense de Futebol (FMF).

“Claro que se possível queríamos mais. Se a gente ganhasse do Operário poderíamos ficar em 3º, mas está bom, dentro de nosso planejamento e objetivo. Agora é pegar o próximo adversário, tentar fazer um bom resultado lá (no estádio Aldir Doilho Wons) e trazer a decisão com vantagem para casa”, destacou o treinador Marcos Birigui, em entrevista coletiva.

No jogo de ontem, o Sinop não contou com dois de seus principais jogadores. Em decorrência de lesões, Robinson e Fogaça, ambos artilheiros, desfalcaram o grupo. “Eles são goleadores e fizeram muita falta. Por conta disso, acabou que lá na frente não tivemos aquele poder de fogo”, frisou.

Ainda sobre a partida, Birigui ressaltou que o Galo do Norte “teve várias oportunidades, mas não conseguiu empurrar para dentro”. “O gol sofrido foi falha nossa, podíamos ter matado, mas perdemos a bola, tomamos o contra ataque e o gol. Depois disso o adversário se colocou lá atrás e conseguiu segurar. Para o nosso time restou a luta, buscou até o final, mas infelizmente não era o dia do Sinop”, completou.

Com o fim da primeira fase, os mata-matas foram definidos e ficaram da seguinte maneira: Cuiabá x Luverdense; Operário Várzea-grandense x Dom Bosco; União de Rondonópolis x Poconé; além de Sinop x Nova Mutum. Já ás equipes do Mixto e Araguaia foram os rebaixados para segunda divisão do Estadual.

Classificação

1° Cuiabá – 21 pontos

2° Operário – 18

3° União – 17

4° Sinop – 14

5° Nova Mutum – 13

6° Poconé – 11

7° Dom Bosco – 11

8° Luverdense – 8

9° Mixto – 7

10° Araguaia – 3