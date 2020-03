/ / Bella Casa/Bombeiro vencem em jogo apertado na Copa do Comercio Lumicenter/Lojas flamboyan

Na noite da quinta-feira (05/03/20), teve prosseguimento os jogos da Copa do Comercio Lumicenter/lojas Frmboyan de futsal, com mais dois jogos. Mais uma vez o ginásio Bezerrão esteve lotado. A realização deste evento esportivo é da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, Organização da Secretaria Municipal de Educação e Departamento de Desportes.

Os dois jogos da noite, foi um na categoria feminino e o outro no masculino, mesmo com uma rodada de dois jogos, mais uma vez o publico se fez presente, praticamente lotando o ginásio Bezerrão.





No primeiro jogo, na categoria feminino se enfrentaram as equipes do City Gás e Black White, um grande jogo, onde ambas as equipes, equilibradas nos quesitos marcação e defesa, o único gol da partida, foi marcado aos três minutos do primeiro tempo através da jogadora Vanessa, para o time da Black. Segunda a atleta Larissa da equipe da Black o importante foi a vitoria que conquistaram. “Nosso time veio para conquistar os três pontos, não importa o placar, vamos continuar treinando e se esforçando, para que nos próximos jogos possamos apresentar um bom futsal”, definiu a atleta Larissa.





O segundo jogo da noite, foi entre as equipes da Bella Casa/Bombeiros e Aliança/Cometa Moto Center, um ótimo jogo aonde as pessoas presentes no ginásio puderam assistir nove gols na partida. A equipe da Bella Casa sai vencendo, mas deixou o adversário virar o placar e com isso a Aliança/Cometa Moto Center, ao final do primeiro tempo vencia por uma diferença de dois gols, mas a equipe adversária sobe ter tranquilidade, para buscar o resultado positivo e com isso conquistando os três pontos. O Técnico Luiz da Bella casa disse que a equipe vacilou e sofreu os gols “Nossa equipe sobe jogar, tivemos a paciência e viramos o jogo”, definiu o técnico Luiz.

Confira os resultados:

Fem Gás City Gás 00 01 Blake White Mas Bella Casa/Bombeiros 05 04 Aliança/Cometa Moto center

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias