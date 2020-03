/ / Advogado fica gravemente ferido em acidente na BR-163 em Matupá

Um advogado ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente nas proximidades da rodovia BR-163, no município de Matupá. O fato ocorreu no final da manhã desta terça-feira (24), no trevo que dá acesso à cidade.

A vítima foi identificada como Dr. José Perin, e seria residente do município de Peixoto de Azevedo. De acordo com as informações, ele conduzia um veículo Honda Accord, de cor escura, quando perdeu o controle do veículo, vindo a colidir com um poste de concreto.

No veículo, além de José, estava também a sua namorada, de identidade não revelada, que também ficou ferida. Eles seguiam de Peixoto para Matupá e, após a colisão contra o poste, o veículo teria apresentado sinais de princípio de incêndio.

O condutor do veículo ficou preso às ferragens e foi socorrido, rapidamente, por populares que passavam pelo local, com apoio de um caminhão pipa de um posto de combustível próximo, eles conseguiram conter as chamas do automóvel.

Fontes do hospital municipal de Matupá relataram que a vítima chegou na unidade em estado gravíssimo de saúde, com traumatismo de crânio, de tórax, com perfuração pulmonar e diversas fraturas na face.

Antes de se chocar contra o poste, o veículo subiu o canteiro de uma rotatória e não se sabe, até o momento, as devidas causas do acidente. Segundo informações, a mulher não teve ferimentos grave.

(Com informações de Cláudia Godinho / Rádio Interativa FM)