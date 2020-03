/ / Adiantamento do 13º do INSS pode ajudar aposentado em prevenção do coronavírus

antecipação do 13º salário para segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), anunciada pelo governo federal como uma das medidas para enfrentar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, pode facilitar a compra de alimentos, remédios, quitação de dívidas ou ainda pequenos investimentos, segundo especialistas ouvidos pelo R7.





Eles ressaltam que o aposentado, pensionista ou outro tipo de beneficiário do INSS precisará, no entanto, ter consciência de que o recurso não estará disponível novamente no segundo semestre, como acontece todos os anos.









A primeira parcela começará a ser paga a partir de 24 de abril, em calendário que ainda será divulgado. A despesa prevista pelo governo é de R$ 23 bilhões. Valor semelhante será disponibilizado em maio, no pagamento da segunda parcela. No ano passado, a primeira e a segunda parcela foram pagas, respectivamente, em setembro e novembro.





Por se tratar de uma quantia relativamente pequena - a metade do benefício recebido pelo segurado - uma das opções é usar a primeira parcela justamente para o enfrentamento da crise. Segundo Ricardo Teixeira, coordenador do MBA de gestão financeira da FGV, os idosos podem usar esse reforço no caixa para evitar idas constantes ao supermercado. Esse público é o mais vulnerável à doença covid-19, causada pelo novo coronavírus.





Ele afirma que o ideal é colocar em casa produtos de primeira necessidade. “Não se trata de fazer um estoque, mas comprar alguns produtos que permitam à pessoa ficar sem ir ao mercado por um prazo de duas ou três semanas, evitando exposição”, afirma.





Se sobrar algum recurso, uma opção é colocar o dinheiro na poupança ou em conta-corrente que funcione com aplicação automática, mas sem carência. “É possível aplicar em investimento sem carência, que a pessoa não precise esperar para retirar. Não é o momento de outro tipo de investimento, em outro momento seria, mas agora não. É um dinheiro para dar um pouco mais de segurança”, diz.





Para Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor-executivo da Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade), aposentados e pensionistas podem aproveitar o dinheiro para comprar seus medicamentos e quitar eventuais dívidas.



“Se ele está pegando o dinheiro agora, vai fazer falta lá na frente, é preciso saber disso. Ele pode antecipar a compra de remédios que precisa tomar normalmente. Outra opção interessante é guardar na poupança”, afirma.

A medida pode ter reflexo positivo na economia ao injetar recursos num momento de apreensão, afirma Oliveira.





Consciência e prevenção

Segundo a educadora financeira Teresa Tayra, o aposentado deve investir em saúde, boa alimentação e prevenção. Se não houver necessidade do uso do dinheiro agora, a dica é poupar. Especialmente quem não tiver uma reserva de segurança para os próximos meses.





Ela alerta para o risco que muitos aposentados enfrentam, que é o de emprestar seus recursos para parentes e perder o dinheiro. “Parentes esses que, por falta de uma consciência financeira, usarão de forma indevida com consumos desnecessários em desejos imediatistas”, diz.





Décimo-terceiro

O décimo-terceiro, também chamado de abono, tem como objetivo oferecer uma gratificação extra a aposentados e dependentes do INSS e semelhante à paga aos demais trabalhadores. Cerca de 30 milhões de beneficiários têm direito ao abono, incluindo:

- aposentados

- beneficiários do auxílio-doença

- beneficiários do auxílio-acidente

- beneficiários do auxílio-reclusão

- beneficiários da pensão por morte

- beneficiários de salário-maternidade