/ / Abertura dos Jogos Escolares 2020 será adiada para o final do mês de maio

Protásio de Morais | Secom/MT

O início dos Jogos Escolares 2020, fase municipal, categorias A e B, será adiado como forma de prevenir a propagação do novo coronavírus (Covid-19). Originalmente agendado para começar no dia 1° de maio, o evento esportivo agora ocorrerá a partir do final do mesmo mês.

As cidades de Colíder e Confresa, por onde começam os jogos, abrem a temporada no dia 29 de maio. A partir de então o calendário segue com as etapas dos jogos escolares por região. Dez etapas regionais e duas etapas estaduais antecedem as fases central e nacional.

“As etapas municipais ficarão a cargo dos municípios. Prefeitos e gestores de esporte realizarão os jogos. Estamos com uma proposta de calendário que será atualizada semanalmente. A expectativa é que no final do mês de maio os jogos escolares 2020 comecem”, explicou Allan Kardec, secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer.

A competição será realizada em 10 municípios diferentes na fase regional e em mais três outras nas etapas estaduais, com programação que vai de maio a agosto, podendo sofre alterações.