/ / Valter do Sindicato cobra recuperação da MT-419

O Vereador e Presidente da Câmara de Guarantã do Norte, Valter do Sindicato, esteve na capital do estado em reunião com o Vice-Governador Otaviano Pivetta, que garantiu que após abertura do orçamento anual de 2020, a Secretaria de Estado de Infraestrutura estará liberando recursos para assinatura do contrato de recuperação da rodovia MT-419.





A MT-419 liga os municípios de Guarantã do Norte e Novo Mundo.

Valter do Sindicato diz, “A MT-419 é uma importante rodovia, pois além de atender o município de Novo Mundo, é a rodovia por onde os produtores rurais da Linha do Morto, Linha Fogo, Linha Cachoeira, parte da linha flor da mata, os produtores que possuem propriedade na divisa com o Município de Novo Mundo, vindo pela linha Guerreiro e outras, é por esta rodovia que escoam seus produtos para a cidade, para os frigoríficos, para as feiras, e necessita urgentemente da recuperação do pavimento”.





A licitação já aconteceu e só aguarda a abertura do orçamento anual de 2020, para assinatura do contrato e início dos serviços de recuperação. A abertura do orçamento anual de 2020, está prevista para acontecer até 10/02.

Da Assessoria