/ / “Tenho certeza que esse será um ano de entregas do Governo para o social”, afirma deputado

O deputado estadual Max Russi afirmou ter certeza que, neste ano, o Governo do Estado promoverá muitas entregas para a área social. A declaração foi dada durante reunião promovida pelo Governo, que contou com mais de 400 lideranças do movimento comunitário de todo o Estado, nesta terça-feira (18).

O evento teve a presença do governador Mauro Mendes; do secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho; do secretário-chefe do Gabinete de Governo, Alberto Machado; da secretária de Assistência Social e Cidadania, Rosamaria Carvalho, e de seus adjuntos; e além de Russi, dos deputados Carlos Avalone, Paulo Araújo e Ondanir Bortolini, o Nininho.

“Esse ano já existe uma expectativa muito grande da comunidade e tenho certeza que será um ano de entregas. O governador recriar a [Secretaria] Adjunta de Assuntos Comunitários é muito importante, porque essa adjunta faz a defesa da comunidade dentro do Governo. Faz a interlocução aqui dentro”, ressaltou Max Russi, ao lembrar a promessa de campanha cumprida pelo governador.

Durante o evento, o governador Mauro Mendes ouviu as demandas dos representantes comunitários e apresentou as ações já realizadas em 2019, além das entregas planejadas para 2020.

Governador Mauro Mendes apresenta balanço da gestão para lideranças comunitárias

Créditos: Tchélo Figueiredo - SECOM/MT

Entre as principais ações em prol do social, o chefe do Executivo destacou o projeto SER Criança, levou lazer e recreação para crianças em vulnerabilidade; o programa Aconchego, que distribuiu mais de 100 mil cobertores, e a Arena Encantada, que arrecadou mais de 83 toneladas de alimentos, tendo público superior a 230 mil pessoas.

Além disso, o governador ressaltou as ações nas áreas de Infraestrutura, Saúde e Educação, que geram reflexo direto na melhoria da qualidade de vida de quem mais precisa, a exemplo das 64 obras de infraestrutura concluídas, com investimento de R$ 496 milhões, e outras 119 em andamento em mais de 100 municípios; 82 obras em andamento na educação, com 13 novas escolas construídas, 11 construções ou reformas de quadras, 18 reformas gerais e previsão de climatização de 40 unidades; e os repasses em dia para os 141 municípios que, somente em 2019, somaram R$ 305 milhões, com mais R$ 120 milhões oriundos de dívidas de anos anteriores, além da inauguração do Hospital Estadual Santa Casa e das obras em cinco hospitais regionais (Sorriso, Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis e Metropolitano).

“Quero parabenizá-lo por esse avanço e essa evolução que está sendo feita. Infelizmente ainda existe grande desigualdade, com homens e mulheres que não conseguem ter acesso mínimo a educação, moradia e alimentação. É uma realidade que o movimento comunitário conhece muito bem. Temos uma primeira-dama muito atuante, e muito forte no social. E tenho certeza que o senhor vai deixar um grande legado nessa área. Não um social de entregas, mas um social que realmente vai diminuir a extrema pobreza e que vai proporcionar mais oportunidade. O objetivo do Estado é diminuir as desigualdades E temos que oferecer o mínimo para quem não tem acesso”, pontuou Russi.

Para o deputado Nininho, a conduta do Governo do Estado em ouvir as demandas dos líderes comunitários fortalece ainda mais a interlocução com o cidadão, que é para quem o Estado precisa priorizar.

Deputado Nininho - Governador apresenta balanço da gestão para lideranças comunitárias

Créditos: Tchélo Figueiredo - SECOM/MT

“Ouvir esses líderes é de grande importância para a sua gestão, para saber o que essa população almeja, quais são as demandas mais importantes para esses cidadãos que representam seus bairros, cidades e a população do estado. Não tenho dúvida que o senhor vem fazendo a diferença. Avançou muito nesse primeiro ano em relação à saúde, que estava um caos, na regularização fundiária, que dá mais dignidade a essas pessoas. Nossa primeira-dama é acessível e demonstrou que tem vocação de fazer o bem e ajudar as pessoas menos favorecidas no nosso estado”, declarou.

Para o deputado Paulo Araújo, a reunião mostra que os movimentos sociais estão sendo cada vez mais reconhecidos e valorizados pelo Governo do Estado.

“A Assembleia Legislativa está à disposição para colaborar com o Estado para poder fazer o que precisa ser feito. Com essas ações, o Governo vai entregar um Estado infinitamente melhor”, afirmou.

Deputado Paulo Araújo

Créditos: Tchélo Figuieredo - SECOM/MT