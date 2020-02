/ / Temporada do esporte pedal em Mato Grosso 2020

O esporte do pedal mato-grossense nesta temporada de 2020, volta com força total. Depois de várias articulações, contatos e negociações, Mato Grosso figura em todas as modalidades Olímpicas do Ciclismo, no atual calendário brasileiro das modalidades. O BMX Race sedia uma Copa Brasil e também uma etapa do Ranking Nacional. Na temporada passada o piloto Gustavo Passin ficou em primeiro lugar no Ranking Brasileiro do BMX Race. Na categoria Máster 35-39. Outros sete pilotos ficaram entre os seis melhores do país.





Todos irão ingressar com processos Junto a Sec. De Estado de Esportes, requerendo adesão ao Programa Bolsa Atleta. Devido ao grande calote da ordem de quase 10 milhões de reais, do Programa Bolsa Atleta, dos governos Silval e Taques, muitos atletas frustraram com a não quitação do programa. Estamos incentivando os atletas, para que busquem resultados nacionais, sendo que o Programa Bolsa Atleta do Governo de Mato Grosso continua em pleno vigor.





A modalidade do Cross Country Maratona sedia (05) cinco etapas válidas pelo Ranking Nacional. Em

Mato Grosso, a modalidade do Mountain Bike, foi lançada no final de 1989, no mês de novembro, então pelos amantes do ciclismo e amigos Manoel Lima, Jorge Barreto, ambos mato-grossense e Weyden Galvão, mineiro de Uberaba. Naquela época, competiam os atletas do ciclismo, como forma de preparação. Hoje o Cross Country tem vida própria, relembra Manoel Lima, dirigente da FMTC.

As cidades sedes do MTB serão: Sapezal, Aripuanã, Sorriso, Comodoro, Rondonópolis e Juina. As etapas do MTB Maratona terão cerca de 100 mil reais em espécie, de premiações, alem de brindes, camisetas, energéticos entre outros. Ciclismo Olímpico consta com seis etapas também valendo pontos pelo Ranking Nacional. Para Lima, o momento é excelente para todas as modalidades.





Mesmo ainda sentindo os efeitos da grave crise econômica, atletas, organizadores, promotores, dirigentes desportivos e patrocinadores de eventos estão reagindo á atual situação. Nosso excelente transito junto a direção da Confederação Brasileira de Ciclismo, nos fez acreditar na recuperação das modalidades do desporto ciclístico, frisa Lima. A cidade de Tangara da Serra realizara um trabalho de renovação nas categorias de base do Ciclismo Olímpico.





Novamente estaremos treinando novos jovens para o ciclismo. Mato Grosso sempre obteve excelentes resultados nas categorias Infanto-juvenil, Juvenil e Júnior, tanto nos Jogos Escolares nacional, Ranking Brasileiro e também no Campeonato Brasileiro do Ciclismo Olímpico. Essas são as categorias de iniciação da modalidade.





Maiores informações fone (65) 99284 8833 e email fmtcmtb@gmail.com Com veiculação em nível nacional, estaremos difundindo, divulgando e massificando as potencialidades desportivas, culturais, ecológicas, turísticas e econômicas mato-grossense. Levando em conta, que o Estado de Mato Grosso é líder brasileiro e até mundial nas produções de carnes bovinas, milhos, sojas e algodões. Com certeza, novamente, neste ano, obteremos várias conquistas em nível nacional, finaliza Lima.