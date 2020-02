/ / Sorteio de janeiro da Nota MT premia 1002 contribuintes

O 10º sorteio do Programa Nota MT foi realizado pela Secretaria de Fazenda nesta quinta-feira (13.02). Cinco pessoas foram sorteadas com prêmios de R$ 10 mil cada uma; três da capital, uma de Várzea Grande e uma de Tangará da Serra. Outros 994 contribuintes foram contemplados com prêmios de R$ 500, sendo que três deles ganharam duas vezes. Estavam concorrendo ao sorteio, 1.861.475 bilhetes gerados com base nas notas fiscais emitidas de 1º a 31 de janeiro. Confira aqui o resultado.





Atualmente, cerca de 275 mil pessoas estão cadastradas no Programa Nota MT. A meta é chegar com 750 mil cadastros até 31 de dezembro de 2020. Para o secretário de Fazenda Rogério Gallo é uma meta bastante ousada, equivalente a 20% da população de Mato Grosso.

“É uma ação do Governo Mauro Mendes, de aproximar as pessoas, trazendo a cidadania fiscal, permitindo que melhore arrecadação do Estado, dando mais dinheiro para saúde, educação. Do ICMS que o Estado arrecada, 25% vai para a educação, 12% vai para a saúde e 25% dele também vai para os municípios. Quer dizer, isso chega lá na ponta. Além do participante no programa ser premiado, ele ajuda entidades filantrópicas da sua cidade”.





Rogério Gallo menciona ainda que para este ano o programa mantém o mesmo formato, mas a Secretaria de Fazenda está preparando um pacote de surpresas com novos benefícios para os participantes da Nota MT. Dentro de 30 a 40 dias ele será divulgado. Além de melhorar a arrecadação e premiar o participante a pedir o CPF na nota, o Programa impacta no comércio.

Da Assessoria