/ / Sinop vence o Mixto no estádio Gigante do Norte e se recupera no mato-grossense

O Sinop venceu o Mixto, por 3 a 1, em jogo disputado no estádio Gigante do Norte. A partida, foi válida pela sexta rodada do Campeonato Mato-grossense.

Com o resultado, o Sinop fica em 4º lugar, com 9 pontos. Já o Mixto permanece ameaçado pela zona de rebaixamento. Até agora, o Alvinegro somou 4 pontos e está em 8º, a 2 pontos da zona de descenso.

O Sinop entra em campo no próximo sábado (22), em jogo atrasado da quarta rodada. A partida contra o União será no Luthero Lopes, em Rondonópolis. O próximo compromisso do Mixto, por outro lado, será no dia 1º de março, fora de casa, contra o Dom Bosco, na Arena Pantanal, em Cuiabá.