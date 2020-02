/ / Sinop terá retorno de Allan, Juninho e Queijinho para clássico com o Luverdense

Desde o duelo contra o Mixto, há mais de 10 dias, o técnico do Sinop Futebol Clube, Marcos Birigui, vem tendo dificuldades em montar o time em decorrência de baixas importantes no grupo, seja por lesões ou suspensão. No último embate, por exemplo, o comandante teve três desfalques para encarar o vice-líder União, fora de casa. Agora, a situação se resolveu e o treinador terá o grupo completo à disposição para o próximo compromisso do Galo do Norte, que acontece domingo, às 17h, no Gigante do Norte, diante do Luverdense.

Um dos retornos é do cobrador oficial de faltas e um dos líderes de assistência, Juninho Pavi, que havia lesionado a posterior da coxa, está recuperado e vai para o jogo. O gaúcho, de 28 anos, foi contratado para atuar de meia mas, desde o primeiro confronto, se mostrou versátil e caiu nas graças do torcedor, se firmando pela lateral direita onde consegue dar apoio no ataque e também é peça importante no sistema defensivo. A volta ao time foi confirmada pelo atleta, ao Só Notícias.

Outro retorno confirmado é de um dos artilheiros da equipe no Campeonato Mato-grossense. O jovem atacante Allan Júnior, de 22 anos, ficou fora do confronto com o União após levar o terceiro cartão amarelo. Já tem três gols no certame e ao lado de Robinson e Fogaça vinha dando alegrias aos torcedores no setor ofensivo. Veloz e com capacidade de fazer jogadas individuais, quebrando linhas defensivas, pode fazer a diferença no clássico.

Sérgio Vinicius, o Queijinho, de 27 anos, também reforçará o grupo. O meia ofensivo é responsável por conduzir a bola da defesa para o ataque. Com bom passe e capacidade de cadenciar o jogo, o atleta é o que está fora há mais tempo por lesões. Conforme o treinador Marcos Birigui, ele voltou a treinar e está garantido na partida.

Em decorrência das baixas em partidas anteriores, a saída de Birigui foi apostar na base. Alguns nomes que ganharam força nessas ocasiões foram o meia Brinquinho, os volantes Luan e Ramires, além do zagueiro Deminha.

Conforme Só Notícias já informou, os ingressos para o clássico entre Sinop e Luverdense começaram ser vendidos , ontem à tarde, na portaria do Gigante do Norte, com valor de R$ 10. A expectativa da diretoria do Galo é ter o estádio lotado.

Classificação

1 Cuiabá – 16 pontos

2 União de Rondonópolis – 14

3 Operário Várzea-grandense – 11

4 Sinop – 10

5 Nova Mutum – 8

6 Dom Bosco – 8

7 Poconé – 7

8 Luverdense – 5

9 Mixto – 4

10 Araguaia – 0