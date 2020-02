/ / Secretaria de Saúde esclarece ações sobre Coronavírus

Ascom | SES-MT

A SES informa ainda que todos os casos suspeitos de coronavírus em Mato Grosso foram verificados e, até o momento, nenhum foi enquadrado nas definições preconizadas pelo Ministério da Saúde.

O órgão estadual ressalta que o site da SES e do Ministério da Saúde dispõem de dados acerca do coronavírus e que estas são as informações oficiais.