/ / Rally da Selva será retomado em março em Sinop com mais de 200 quilômetros de trilhas

O Rally da Selva, que é uma uma das maiores competições off-road de Mato Grosso e do país será retomado no próximo mês. Tradicionalmente realizado em Sinop durante doze anos, retorna sua 13ª edição. A prova está prevista para ocorrer no dia 21 e percorrerá aproximadamente 210 quilômetros de trilhas e estradas vicinais do município. A expectativa é de que aproximadamente 100 competidores participem da prova.

As inscrições podem ser feitas no site do Rally da Selva até o dia 19 de março. Na sexta-feira (20), às 20h, será feito o lançamento da prova. Na edição deste ano, a competição envolverá quatro categorias, sendo elas a 4×4 Master e 4×4 Júnior (próprias para pilotos e navegadores que saibam navegar em provas de regularidade, com veículos preparados e com sistema de tração 4×4), Origens (exclusiva para veículos off-road antigos com tração nas 4 rodas com fabricação anterior ao ano de 1990) e Turismo (para veículos de passeio, com trilha e planilha exclusivas.

“Estamos muito animados com o retorno do evento, pela tradição e tudo que o Rally da Selva representa para o off-road. Estamos celebrando esse retorno trazendo de volta a categoria Origens, com características mais rústicas, em homenagem ao surgimento do Rally, em 2001, que contemplava jipes antigos e na qual não se usavam equipamentos de navegação. Porém, teremos também a categoria Turismo, para as pessoas que estão iniciando no esporte e queiram conhecer um pouco desse mundo, utilizando seus veículos do dia a dia” destacou o organizador, Mateus Meski, através da assessoria.

O Rally surgiu em 2001, com um grupo de amigos apaixonados pelo off-road. A competição foi ganhando maior proporção, se consolidou e tomou proporções nacionais. No último ano em que foi realizado, 2012, envolveu competidores de diversas regiões do país e também do exterior fomentando a economia da região. À época o percurso envolveu dez municípios da região norte do estado, totalizando um percurso de 1050 km de prova.

Redação Só Notícias (foto: Só Notícias/arquivo)