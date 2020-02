/ / Querendo manter invencibilidade no Campeonato Francês, Otávio projeta duelo do Bordeaux com o PSG: “Jogo diferente”

A fase é boa e os números são positivos. Titular do Bordeaux, o volante Otávio tem sido um dos destaques da equipe francesa nesta temporada. Até aqui, ele soma dois gols e três assistências na liga nacional, onde está invicto há quatro jogos.

Motivado pelo bom momento, Otávio projeta o próximo compromisso do Bordeaux no Campeonato Francês. No domingo (23), às 17h (horário de Brasília), a equipe do brasileiro visita o líder Paris Saint-Germain, pela 26ª rodada do torneio.





“Pude enfrentar o PSG em algumas oportunidades e é sempre um jogo diferente. Eles possuem um elenco qualificado e que conta com grandes nomes do futebol mundial. Sabemos das dificuldades da partida, mas atravessamos um grande momento e temos tudo para manter esta sequência positiva. Tenho trabalhado bem ao longo desta semana e espero poder ajudar a nossa equipe da melhor forma. É um jogo muito importante para as nossas pretensões no campeonato”, disse o volante, de 25 anos, revelado pelo Athletico Paranaense e que chegou ao Bordeaux em 2017.





Com a sequência positiva no Campeonato Francês, o Bordeaux começa a almejar novos objetivos na liga nacional. Atualmente, a equipe ocupa a décima posição da tabela, com 35 pontos, seis a menos que o Rennes, terceiro colocado e último time dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Segundo Otávio, a ordem no clube tem sido pensar jogo a jogo, mas a possibilidade de conquistar uma vaga na próxima edição da Champions é vista como real.





“Como falei, atravessamos um grande momento na competição. Isso é fruto do bom trabalho que tem sido realizado neste grupo. Ainda restam 13 rodadas a serem disputadas e vejo a nossa equipe com totais condições de lutar por esta vaga na Champions. Um resultado positivo diante do PSG será muito importante na busca por esse objetivo”, finalizou o atleta.





Fotos Anexadas: Divulgação/Bordeaux Fotos Anexadas: Divulgação/Bordeaux

Assessor de Imprensa