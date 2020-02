/ / PSL e DC se unem para se tornar a maior bancada da ALMT

Assessoria





Após nova composição deliberada ontem (04) pelos diretórios nacionais do PSL e DC, os deputados estaduais do Democracia Cristã (DC) e do Partido Social Liberal (PSL) se unem para formar a maior bancada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.





Os deputados estaduais Delegado Claudinei e Silvio Fávero, ambos do PSL, e o deputado estadual Ulysses Moraes, que deixou o DC nesta semana para se filiar a legenda pesselista, além do deputado Elizeu Nascimento (DC), estiveram reunidos na tarde desta quarta-feira (05) para oficializar a formação do bloco no Legislativo Estadual.





“Com o fortalecimento do grupo, teremos mais voz e vez dentro deste Parlamento. Acredito que essa união influenciará diretamente nas eleições suplementares ao Senado”, afirmou deputado Elizeu Nascimento, que tem se colocado a disposição como um dos pré-candidatos à vaga ao Senado, após cassação da juíza Selma Arruda.





“Vemos com esta nova composição na Assembleia Legislativa uma forma de fortalecer nossos partidos, principalmente, por estarmos próximo a campanha do Senado, bem como para as eleições municipais que acontecerão neste ano. Isto porque poderemos fazer ‘dobradinhas’ PSL/DC em vários municípios. Continuo no PSL e apoiando o governo Bolsonaro”, declara Delegado Claudinei.





Em declaração, Ulysses Moraes reconheceu a força da nova composição e destacou como fundamental o surgimento deste grupo no Parlamento. “Eu continuo com os mesmos princípios, defendendo a economia no Legislativo, abrindo mão do fundo eleitoral e combatendo à corrupção, além de elogiar as pautas econômicas do Governo Federal”, conclui Ulysses.