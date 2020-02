/ / Profissionais da saúde participam de roda de conversa com especialistas em hanseníase

Evento será nesta segunda-feira (10), das 8h às 12h, no Auditório Milton de Figueiredo da Assembleia Legislativa

Por Fernanda Nazário | SES-MT

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) realizará, na segunda-feira (10.02), uma roda de conversa sobre hanseníase com profissionais da saúde da baixada cuiabana. Foram convidados para o debate os especialistas Laila de Laguiche, presidente do Alliance Against Leprosy, e Jaison Barreto, médico do Instituto Lauro de Souza Lima. A atividade será das 08h às 12h, no Auditório Milton de Figueiredo da Assembleia Legislativa.

Conforme a coordenadora de Atenção às Doenças Crônicas da SES, Ana Carolina Landgraf, o encontro converge para a campanha mundial lançada no mês de janeiro deste ano, cujo tema é “Mundo Livre de Hanseníase com Conhecimento e Amor”.

Ela explica que, embora no Brasil os núcleos do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN) executem esta campanha mundial, a roda de conversa busca apoiar esta estratégia e reforçar o compromisso do conhecimento a favor da vida.

“Somente o conhecimento e o amor juntos poderão vencer o preconceito e a negligência contra as pessoas acometidas pela hanseníase. O conhecimento esclarece, mas o amor constrói, une, dispõe-se ao compromisso com o cuidado com o outro”, acredita a coordenadora, que espera, por meio da atividade, alinhar o conhecimento acerca da doença, conhecer as perspectivas globais para o seu enfrentamento e promover a troca de saberes acerca do tema, de modo a subsidiar a construção da agenda de compromissos na conscientização da hanseníase em Mato Grosso.

Capacitação

Após a roda de conversa, às 14h, a SES retoma o ciclo de capacitações para diagnóstico e enfrentamento da hanseníase em Mato Grosso, iniciado em 2019. Nesta etapa da atividade, os profissionais da saúde da baixada cuiabana participarão do primeiro curso do ano, que segue até sexta-feira (14.02).

Durante os cinco dias de atividade, os profissionais terão aulas práticas e teóricas de epidemiologia, diagnóstico e assistência, além de avaliação de casos clínicos. A aula teórica será somente na segunda-feira, no auditório da ALMT. Já as práticas ocorrerão no Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade (Cermac), localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira, n° 63 - Centro Sul, em Cuiabá.

A proposta da capacitação é qualificar os profissionais para o diagnóstico precoce e enfrentamento da doença, além de combater o preconceito e a falta de informação em torno da enfermidade, conforme prevê o Plano Estadual Estratégico de Enfrentamento da Hanseníase.

As capacitações ocorrerão até novembro e devem qualificar profissionais das 16 regiões de saúde do estado. O curso é custeado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), em parceria com o Instituto Alliance Against Leprosy, o Instituto Lauro de Souza Lima e as Secretarias Municipais de Saúde.