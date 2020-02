/ / Primeiro prefeito de Guarantã do Norte que morreu em hospital será sepultado hoje

O corpo de Herionaldo Couto Queiroz, de 62 anos, está sendo velado na unidade da Maçonaria, na rua dos Tucunarés, no bairro Parque do Lago, em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop). O sepultamento está previsto para ocorrer, hoje, às 16h30. As informações foram confirmadas pela funerária São Judas Tadeu.

Ele morreu, ontem, por volta das 13h, em um hospital particular de Sinop. A esposa Raimunda Ferreira do Nascimento Queiroz informou, em entrevista, ao Só Notícias, que ele faleceu em decorrência de uma pancreatite aguda (inchaço e a inflamação repentina do pâncreas).

“Foi muito rápido. Ele foi internado no hospital em Guarantã no domingo e ficou até segunda-feira. Depois, foi transferido para Sinop e infelizmente acabou morrendo”.

Queiroz administrou Guarantã do Norte entre os anos de 1987 a 1988. Ele foi um dos primeiros moradores da região e pioneiro do município. O prefeito Érico Stevan Gonçalves decretou luto oficial de três dias. Em nota, lamentou a morte do ex-gestor.

De acordo com a assessoria da prefeitura, Herionaldo chegou na região no ano de 1975 com sua família, colaborou com o processo de colonização e desenvolvimento da região.

A emancipação político administrativa do município permitiu que ele disputasse e vencesse o primeiro processo eleitoral entrando para a história como primeiro prefeito de Guarantã.

Na página de Só Notícias, o ex-senador Júlio Campos (DEM) disse que Queiroz foi “um cidadão ilustre que exerceu com muita eficiência e seriedade a prefeitura de Guarantã do Norte e merece as nossas homenagens póstumas. Meus sentimentos aos seus familiares”.