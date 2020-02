/ / PRF apreende durante operação no Nortão cargas de madeiras que saíram do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, hoje de madrugada, durante as ações da operação, Lábaro duas cargas de madeira, na região do município de Nova Santa Helena (124 quilômetros de Sinop). Um dos agentes da PRF confirmou, ao Só Notícias, que as cargas têm origem do estado do Pará.

Em um dos veículos havia aproximadamente 18 m³ de madeira serrada que tinha como destino a cidade de Presidente Prudente (SP). Já o outro veículo, que transportava aproximadamente 28 m³ de madeira serrada seria destinada para Itumbiara (GO).

O policial federal explicou que durante a fiscalização o condutor do primeiro veículo apresentou Documento de Origem Florestal com indícios de falsificação. Diante disso, o caminhão e a carga foram apreendidos. Já o outro caminhoneiro apresentou o mesmo tipo de documento, mas inválido por ter expirado a validade da licença desde o dia 27 do mês passado.

Ambos os veículos com as cargas de madeiras foram encaminhados à delegacia de Polícia Federal em Sinop para as providências necessárias.