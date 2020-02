/ / Presidente Bolsonaro desabafa: “Liberdade de expressão só vale para a ‘grande’ imprensa e a esquerda”

O comportamento da imprensa brasileira foi criticado mais uma vez pelo Presidente Jair Bolsonaro. Nesta sexta-feira (28), através de mensagem no Twitter, Bolsonaro compartilhou um áudio do jornalista Alexandre Garcia sobre o vídeo que teria sido enviado pelo presidente por WhatsApp com uma convocação para os atos do dia 15 de março.

, twittou Bolsonaro.





O vídeo faz menção aos atos em apoio ao Presidente, ou seja, em nenhum momento cita algo contra o Congresso, conforme o próprio Alexandre Garcia esclareceu:

, disse o jornalista.

Por Folha do Brasil

“Liberdade de expressão só vale para a ‘grande’ imprensa e a esquerda. Quando não gostam de você, até seu silêncio é criminalizado”“Tem gente aí fingindo que é outra coisa. E aí ficam repetindo, como Goebbels recomendou, o ministro de Hitler: ‘Repita mil vezes e a mentira vira verdade”