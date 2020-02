/ / Prefeitura no Nortão abre 24 vagas em seletivo para todos os níveis de escolaridade

A prefeitura de Nova Monte Verde (469 quilômetros de Sinop) divulgou o edital do processo seletivo simplificado com objetivo de preenchimento de 24 vagas para contratação por tempo determinado. As remunerações variam de R$ 1,1 mil e R$ 2,4 mil para trabalhar de 20 a 30 horas semanais.

As oportunidades contemplam candidatos de níveis médio e superior nos cargos de professor de pedagogia, professor de história, professor de letras , professor de ciências, professor de matemática, professor de educação física e auxiliar de sala.

Ainda de acordo com o edital, para candidatos com deficiência ficam reservadas 10% das vagas em cargos a serem providos. As inscrições presenciais, deverão ser entregues na prefeitura entre o dia 5 a 11 deste mês, das 7h às 10h30. Não consta cobrança de taxa.

O seletivo terá validade até a data de 18 de fevereiro de 2020.