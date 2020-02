/ / Policia Civil de Guarantã do Norte prendeu suspeito com droga

Da Assessoria da PJC

Policiais civis de Guarantã do Norte/MT prenderam na última segunda-feira (10.02) um suspeito de tráfico de drogas. O indiciado estava em posse de aproximadamente 34g de substância análoga a maconha, juntamente com o indiciado foi encontrado uma quantia de 107,00 reais em dinheiro e 01 (um) celular Motorola de cor dourada.A equipe de investigação da Delegacia de Guarantã do Norte, composta por Adenilson, Danilo e Hugo, estavam em diligência no Bairro Santa Marta, no trajeto de volta para a Delegacia, avistaram próximo ao chão batido um indivíduo com atitudes suspeitas.Foi verbalizado para que o mesmo parasse e colocasse as mãos na cabeça, porém o suspeito fez pouco caso ignorando a equipe, momento em que o mesmo jogou algo no mato, quando então as autoridades se aproximaram. Ao realizarem uma varredura no local os investigadores encontraram a droga que o mesmo havia jogado.Então fora dada voz de prisão ao mesmo e encaminhado à Delegacia para as demais providências.