/ / Podemos confirma pré-candidatura de Medeiros ao Senado

O Podemos oficializou a pré-candidatura do deputado federal José Medeiros ao Senado Federal. A Executiva Nacional do partido esteve reunida na tarde desta terça-feira (18), quando a presidente da legenda, deputada federal Renata Abreu, afirmou que o partido não vai medir esforços para eleger Medeiros no pleito do próximo dia 26 de abril.

Com a pré-candidatura confirmada, José Medeiros, que é presidente do Podemos em Mato Grosso, confirmou a convenção para homologar sua candidatura e de seus suplentes para o próximo dia 12 de março.

Um dos principais trunfos de Medeiros na eleição suplementar, seria o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Conforme o site O Antagonista, Bolsonaro estaria se referindo a Medeiros como “futuro senador”.

Da Redação