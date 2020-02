/ / PDT define pré-candidatura de Otaviano Pivetta a senador

O PDT definiu, esta tarde, em encontro estadual, a pré-candidatura do vice-governador Otaviano Pivetta ao Senado, em na eleição suplementar de 26 abril, devido a cassação de Selma Arruda. Ele definiu que buscará ser o “parlamentar guiado pelo sentimento popular. Temos que tirar o Brasil do lombo do cidadão”, disse, referindo-se ao respeito da receita do setor público e o custo dos políticos e acrescentou que os brasileiros estão “cansados das injustiças e desigualdades sociais”.

Pivetta defendeu, no encontro, que é preciso corrigir a distribuição de recursos públicos arrecadados do contribuinte e o impacto no custo de vida para a população que mais necessita. “Proponho um movimento incansável e ininterrupto para corrigir essas injustiças que existem no orçamento. Quero ajudar na reforma tributária. É um absurdo que se arrecada na Previdência o mesmo percentual do assalariado da alíquota que é cobrada dos ricos”, citou. “Não é justo, não é possível que se continue aumentando essas distorções que têm no Brasil”. Otaviano, sorridente, se mostrou animado ao fazer um compromisso. “Se for a vontade de todos vocês do PDT e da maioria da população de Mato Grosso, eu me comprometo: não vou decepcionar nenhum dos senhores”.

O presidente do PDT-MT, deputado e secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Allan Kardec, afirmou que o partido está unido em prol da pré-candidatura ao Senado de Pivetta. “O diretório do PDT de Mato Grosso, presidentes do partido nos municípios, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras legitimamos hoje Otaviano Pivetta como nosso pré-candidato ao Senado. Foi aclamado seu nome para ele construir sua candidatura, assim que a legislação permitir”, disse, através da assessoria.

O PDT tem seis prefeitos nas administrações no Estado (Nova Mutum, Adriano Pivetta; Diamantino, Eduardo Capistrano; Rubens Roberto Rosa, Nova Canaã do Norte; Nelson Paim, Poxoréu; Daniel do Lago, Porto Alegre do Norte e Euclésio Ferretto, Santa Terezinha), além de 81 vereadores.