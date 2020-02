/ / Patrulha de Máquinas da INFRA Guarantã atua na eliminação de atoleiros na Gleba Iriri

Como já havia se comprometida, a Secretaria de Infraestrutura de Guarantã do Norte está com uma patrulha de máquinas na Linha 38 da Gleba Iriri, desenvolvendo a eliminação de aproximadamente seis pontos de atoleiro na referida estrada, onde concentra-se dezenas de propriedades rurais de grande potencial agropecuário e extremamente importante para o desenvolvimento econômico do município.

Segundo o Secretário Neni Demossi, através de um planejamento estratégico de trabalho, determinado pelo Prefeito Érico Stevan, a pasta montou uma patrulha de máquinas exclusivamente para atender as demandas neste período de intensas chuvas, e assegurou mais uma vez, que nenhum grão de soja deixará de ser escoado ou de qualquer alimento hortifrutigranjeiro por falta de estradas trafegáveis.

“Estamos com a Patrulha de Máquinas de plantão para qualquer eventualidade e uma equipe extremamente competente e aguerrida de servidores públicos, que detém grande conhecimento para fazer a manutenção e conservação das estradas rurais, e acima de tudo focada em garantir a trafegabilidade para o escoamento da produção”, salientou Neni Demossi.

Essa patrulha está sendo utilizada para patrolamento, cascalhamento, levantamento de aterros, construção de pontes e bueiros.

“As máquinas são públicas, e devem ser colocadas em operação como forma de retribuição aos tributos pagos pelos cidadãos Guarantaenses. Portanto, mesmo diante de muita chuva estamos trabalhando diuturnamente para cumprir nossas metas de trabalho e correspondendo as urgentes necessidades até que cheguemos no período de estiagem para execução de ação mais eficiente e duradoura”, destacou o secretário.

