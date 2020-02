/ / Operário aplica goleada no Mixto e assume vice-liderança do Estadual

No Clássico dos Milhões, o Operário Várzea-grandense goleou, há pouco, o Mixto na Arena Pantanal, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Mato-grossense.

Com o resultado, o Tricolor assume a vice-liderança do certame com 10 pontos. O Alvinegro da Vargas permanece com 4 pontos em oitavo lugar. Os gols da vitória do Chicote foram anotados por João Guilherme (2), Picachu e Kaio Felipe.

Na sexta rodada do Mato-grossense, o Operário recebe o Dom Bosco, em Várzea Grande; enquanto o Mixto visita o Sinop no estádio Gigante do Norte.

Conforme Só Notícias já informou, o Luverdense também foi goleado hoje, por 4 a 1, pelo Poconé. O confronto, no estádio Neco Falcão foi dominado pelo Cavalo Pantaneiro, que não sofreu com a equipe de Lucas do Rio Verde. Jean Douglas, Valdinei, Erickson e Maycon marcaram para o Cavalo Pantaneiro e Isac descontou para o LEC.

No sabádo, em casa o Dom Bosco venceu o Nova Mutum, por 2 a 0. O Azulão da Massa apresentou desempenho bem abaixo dos outros jogos da competição e o meio campo não funcionou. Alex Soldado e Marcos Vinícius marcaram os gols.

Classificação

1º União de Rondonópolis – 12

2º Operário Várzea-grandense – 10

3º Cuiabá – 10

4º Nova Mutum – 7

5º Dom Bosco – 7

6º Sinop – 6

7º Poconé – 6

8º Mixto – 4

9º Luverdense – 1

10º Araguaia – 0