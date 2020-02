O corpo de um homem foi encontrado boiando em um dos lagos, na região central de Matupá, nesta quinta-feira (13/02/2020), por volta das 12h. A confirmação foi feita pela Polícia Militar. De acordo com soldado da PM, Cleiton de Matos Silva a localização foi feita por moradores.

“Uma das pessoas que estava passando pelo complexo viu o corpo boiando e nos acionou via 190. Fomos até o local e constatamos a situação. Foi feito isolamento e acionamento da Polícia Civil. Ainda não foi confirmada a identificação. Existe registro de uma pessoa desaparecida no município, mas não temos a confirmação que seja ele”, disse o soldado.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Guarantã do Norte já está no local para fazer a retirada do homem. No entanto, isso só deve ocorrer após a chegada da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Sinop, que está em deslocamento para Matupá.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e reconhecimento oficial. A Polícia Civil deve abrir um procedimento para investigar a causa da morte.

Só Notícias/Cleber Romero