/ / Cartorio Eleitoral de Guarantã do Norte estará de plantão neste sabado

O Cartório Eleitoral em Guarantã do Norte/MT, estará de plantão para atendimento ao eleitor neste sábado, dia 15 de fevereiro, das 9 às 17 horas. Os eleitores que estiverem com o título cancelado poderão aproveitar esta oportunidade pra regularizar sua situação. Procure o Cartório Eleitoral com seu documento de identificação e seu comprovante de endereço.Para a Eleição Suplementar de Senador em Mato Grosso, prevista para 26 de abril deste ano, somente poderão votar os eleitores que estiverem com o título regular até o dia 21 de fevereiro.Esclarecendo que a biometria para os eleitores de Guarantã do Norte é obrigatória para a Eleição Suplementar do próximo dia 26/4 ou para as Eleições Municipais em outubro. E que somente Novo Mundo não é obrigatória a biometria para os eleitores.